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Savaşçı ikizlerden 100 puanlık başarı

’da talasemi ile savaşan 12 yaşındaki Altay ve Marvan’a adeta sınıfa çevrilen evde 6 öğretmenle eğitim verildi. İkizler, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak takdir aldı

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Savaşçı ikizlerden 100 puanlık başarı
ANTALYA'DA, talasemi hastası Azerbaycanlı tek yumurta ikizleri Marvan ve Altay'ın hayatı, evlerine gelerek kendileri için adeta eğitim seferberliği başlatan 6 öğretmenle değişti. 3 yıl önce kök hücre nakli ile sağlıklı hayata ilk adımlarını atan ikizler, ara verdikleri eğitim hayatlarına ise evlerinde devam etti. Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa'daki Kocademir Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi ikizler için evleri adeta sınıfa çevrildi.

ADETA SINIF GİBİ
Görevlendirilen Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, çocukların eğitimi için seferber oldu. Eğitimin yanı sıra çocukların moral ve motivasyonu için de büyük çaba gösteren öğretmenler, ders olmadığında da Marvan ve Altay'ı ziyaret ediyor, onların mutluluğu için ellerinden geleni yapıyor. Ağır geçen tedavi sürecine rağmen sağlanan imkanlarla tüm derslerin sınavlarında 100 puan alarak takdir belgesi alan ikizler, doktor olup hasta çocukların yüzünü güldürmek istiyor.

100 TAM PUAN ALDILAR
Anne Aynur Mammadova (35), çocuklarının okumak için büyük çaba gösterdiğini ve onlarla gurur duyduklarını ifade etti. Aynur Mammadova, "Öğretmenlerimiz çok iyi ama okul arkadaşları olsun istiyorlar. Hastane yolunda okul önünden geçerken çocuklarımın bakışları yüreğimi acıtıyor" dedi.

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Savaşçı ikizlerden 100 puanlık başarı
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