Fethiye’den İdlib’e 2 TIR yardım gitti

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Fethiye İlçesi'nde Hayrat Vakfı Temsilciliği öncülüğünde toplanan giyim ve gıda malzemelere İdlib'e törenle uğurlandı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı törende vatandaşlar malzemeler dualarla gönderildi. Kaymakam Muzaffer Şahiner, İdlib'te yaşanan olaylara Fethiyelilerin duyarsız kalmadığını söyledi. Şahiner,. "Hayrat Vakfı öncülüğünde yardımlar toplandı. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.Hayrat Vakfı İnsani Yardım Fethiye Temsilcisi Hüseyin Çetinkaya, medyada yer alan haberler sayesinde 2 TIR dolusu yardım toplandığını belirtti. Türk Kızılay Fethiye Şubesi Başkanı Burhanettin Tuna da, "İnşallah topladığımız yardımlar sağ salim yerine ulaşır ve oradaki ihtiyaç sahibi insanların yarasına merhem olur" diye konuştu.