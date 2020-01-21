Sen de başarabilirsin

Burdur Valiliğinin başlattığı projeyle hem uyuşturucudan kurtulan hem de iş sahibi olan genç, hayatında temiz bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.H.K.(25), arkadaş ortamında "Bir kereden bir şey olmaz" diyerek kullanmaya başladığı uyuşturucunun kısa sürede bağımlısı oldu. Birkaç kez tedavi görmesine rağmen bir türlü uyuşturucu batağından kurtulamayan H.K, 2017'de severek evlendiği A.K. ile bir çocukları dünyaya geldi. H.K, eşinin desteği ve çocuğunun babasız kalmaması için uyuşturucudan kurtulmaya karar verdi. Valiliğin 2019'da başlattığı 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum Projesi'ni duyan H.K, ailesinin de desteğiyle tedaviye başladı. Proje kapsamında tıbbi tedavi olan H.K, İŞKUR destekli kamuda 6 aylık toplum yararına işe başladı ve ardından Burdur Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle özel sektörde bir akaryakıt istasyonunda istihdam edildi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, uyuşturucu konusunda adli mücadelenin yanında, olayın sosyal yönünü de ihmal etmediklerini söyleri. Şıldak, "115 gence ulaştık. 11'i özel sektörde çalışmaya başladı. Üniversite gençliğine yönelik uygulamalarını sürdüreceğiz. Bu insanlara el uzatıldığında bataklıktan kurtulabildiklerini, küçük özendirici uygulamalarla yaklaşıldığında normalleşerek hayata tutunduklarını gördük" dedi.Uyuşturucuyu bırakarak hayatında temiz bir sayfa açan H.K, ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor. H.K. "Çocuğuma daha çok ilgi gösterip daha çok vakit geçirmeye başladık. Mutluyuz, evdekiler de huzurlu" diye konuştu. 23 yaşındaki A.K.'de eşinin Çok zor günler geçirdiklerini vurgulayarak, "Sürekli kavga ediyorduk. Her gün dua ediyordum. Sonra vali beyin projesi bize umut oldu. Mutluyuz, bir daha bulaşmasını hiç istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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