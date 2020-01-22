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Alanyalı eskrimciler ’da!

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Alanyalı eskrimciler Finlandiya’da!
Aytemiz Alanyaspor'un eskrim takımı, geçen hafta Osmaniye'de yapılan U10-12-14 Türkiye Eskrim Açık Turnuvası'nı 3 madalyayla tamamladı. Turnuvanın ilk gününde U14 erkeklerde mücadele eden Cengizhan Öner, final müsabakasında Antalya ferdi sporcusu Mert Şekerci ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Öner 15-14 kazanarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kategorideki diğer Yiğit Çetinkaya ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. İkinci gün müsabakalarında U12 erkekler kategorisinde mücadele eden Doruk Erolçevik, finalde rakibine 10-9 kaybedince gümüş madalya ile yetindi. Alanyalı genç eskrimciler Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak için Finlandiya'ya gitti.
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Alanyalı eskrimciler Finlandiya’da!
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