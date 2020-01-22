Alanyalı eskrimciler Finlandiya’da!

kinci

BUGÜN NELER OLDU

AytemizAlanyaspor'un eskrim takımı, geçen hafta Osmaniye'de yapılan U10-12-14 Türkiye Eskrim Açık Turnuvası'nı 3 madalyayla tamamladı. Turnuvanın ilk gününde U14 erkeklerde mücadele eden Cengizhan Öner, final müsabakasında Antalya ferdi sporcusu Mert Şekerci ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Öner 15-14 kazanarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kategorideki diğer Yiğit Çetinkaya ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. İgün müsabakalarında U12 erkekler kategorisinde mücadele eden Doruk Erolçevik, finalde rakibine 10-9 kaybedince gümüş madalya ile yetindi. Alanyalı genç eskrimciler Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak için Finlandiya'ya gitti.