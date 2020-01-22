Beyaz eğlenceye akın var

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Isparta'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak ve Kış Sporları Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin geldiği merkezde tesisler tamamen doldu. 31 kilometreyi bulan kayak pistleri, telesiyej tesisleri ve konaklama tesisleriyle son yıllarda kayakseverlerin ilgisini çeken Davraz, Antalya başta olmak üzere komşu şehirlerden de çok sayıda ziyaretçi çekti.Davraz Kayak Merkezi'nde biri Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ait olmak üzere 4 konaklama tesisi bulunuyor. 400 yatak kapasitesi bulunan otellerde tercihe göre tam, yarım pansiyon ya da oda kahvaltı şeklinde konaklama imkanı sunuluyor. Şehir merkezine 25 kilometre, Antalya Havalimanı'na 125 kilometre mesafede bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde, telesiyej tesisleri kayakçıları zirveye kadar ulaştırıyor.