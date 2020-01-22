Boğaçayı’nda sevgi kilidi akımı

Antalya'nın yükselen değeri Boğaçayı'nda dünyanın birçok şehrinde geleneksel hale gelen ve turizme katkı sağlayan sevgi kilidi akımı boy gösterdi. Eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde bataklık görüntüsünden kurtarılarak yeni bir yaşam alanı olan Boğaçayı'nda çiftler demir korkularla sevgi kilidi asmaya başladı. Sayısı her geçen gün artan kilitler vatandaşların dikkatini çekti. 1992 yılında İtalyan Yazar Frederico Moccia'nın Tre Metri Sopra İl Cielo (Gökyüzünün üç metre üstünde) adlı romanıyla dünyanın birçok şehrinde geleneksel hale gelen sevgi kilidi Boğaçayı'nda yaygınlaşması dikkat çekti.Efsaneye göre Roma'da iki aşık isimlerini bir asma kilide yazıp kilidi Ponte Milvio Köprüsü'ne astıktan sonra sonsuza kadar bir arada kalmaları için anahtarı Tiber Nehri'ne atmalarıyla, çiftlerin geleneği haline gelen uygulama dünyanın birçok önemli şehrinde yaygınlık kazandı. Roma, Paris, Birmingham gibi önemli şehirlerde turizme ektra katkı sağlayan sevgi kilidi Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki Boğaçayı'nda görülmeye başladı. Proje kapsamında oluşturulan seyir alanlarının demir korkuluklarına takılan renkli kilitler çiftlerin ilgisini çekiyor. Üzerine isimlerin yazıldığı büyüklü küçüklü kilitlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yeni başlayan sevgi kilidi akımının ilerleyen günlerde turizme katkı sağlaması ve çiftlerin uğrak adresi olması öngörülüyor. Uygulamayı bazı vatandaşlar hoş karşılarken bazıları ise 'hurafe' olarak tepki gösteriyor.

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