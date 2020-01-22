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Genç Melekler farkı

Hentbol Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Ortahisar’ı farklı yenen Muratpaşalı oyuncular, Türkiye Kupası’nı Antalya’ya getirmek istiyorlar

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Genç Melekler farkı
Sivas'ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'un Genç Melekleri, ilk maçında Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi. Maçtan 44-12 galip ayrılan genç takımın tek hedefi, Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek. Genç Melekler, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve Kastamonu Belediyesi maçlarıyla grubu tamamlayacak. Muratpaşa Belediyespor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek. Şampiyonada yarı final maçları yarın ve cuma günü oynanacak. Hentbol Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda final cuma günü Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak.
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Genç Melekler farkı
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