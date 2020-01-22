Genç Melekler farkı

BUGÜN NELER OLDU

Sivas'ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor'un Genç Melekleri, ilk maçında Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi.Genç Melekler, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve Kastamonu Belediyesi maçlarıyla grubu tamamlayacak. Muratpaşa Belediyespor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek.Hentbol Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda final cuma günü Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak.