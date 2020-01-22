Kuş cenneti yandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 'Kuş Cenneti' olarak bilinen bölgedeki yangın gece saatlerinde başladı. Ara ara sönüp, rüzgarın şiddetiyle tekrar başlayan yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Bölgenin kuru sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı.Alevler, seralara yaklaşırken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Sazlığa giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahalede güçlük çekti. Vatandaşlar da ellerindeki musluk hortumlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri de su tankerleri ile itfaiyeye destek verdi. Sazlık alan kenarındaki evlerde yaşayanlar büyük panik yaşadı. Polis ekipleri sazlık kenarındaki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.Yangının sit alanı içinde tarla açma maksadı ile bilinçli olarak çıkartıldığını belirten doğaseverler sorumluların bulunmasını istedi. Polis gece sazlığı yakan iki kişinin tespiti için soruşturma ve inceleme başlattı. Görgü tanıkları yangının kasten çıkartıldığı ve gece ilk çıkışında bölge insanları tarafından yangının itfaiyeye ve güvenlik güçlerine kasıtlı olarak bildirilmediği veya geç bildirildiğini kaydetti.

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