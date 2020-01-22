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Seydikemer’e Millet Bahçesi

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Seydikemer’e Millet Bahçesi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Eşen Çayı kenarında 40 dönümlük alana Millet Bahçesi kurulacak. Ankara'dan konuyla ilgili müjdeyle dönen AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz projeyle ilgili bilgi verdi. Otgöz, "Allah'ın izniyle Millet Bahçesi'ni tamamlayınca Seydikemer'in çehresi değişecek. Onunda 20 dönümünün ihalesi yapıldı. Geride bir 20 dönüm daha var. Onu da 2'nci etap olarak aldırmaya çalışıyoruz" dedi.

EŞEN ÇAYI'NA KÖPRÜ
Yakup Otgöz, bölgede Eşen Çayı'nın kenarına yapılması planlanan 2'nci köprünün de Millet Bahçesi'nin ardından hayata geçeceğini ifade etti. Belediye ve hükümet konağının da bitmek üzere olduğunu hatırlatan Otgöz, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde teslim edilecek" dedi. Otgöz, Devlet Hastanesi için de 2 hafta içinde müteahhit firma ile sözleşme imzalanacağını sözlerine ekledi.
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Seydikemer’e Millet Bahçesi
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