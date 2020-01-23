Başkan’dan SABAH’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

MHPAntalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ve yardımcısı Ali Caner Suvaroğlu ile birlikte SABAH Akdeniz'i ziyaret etti. SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'a önemli açıklamalar yapan Abdurrahman Başkan, Antalya için her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını vurguladı.TBMM'de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olan Başkan, özellikle sanayicilerin sorunlarını yakından ilgilendiğini anlattı. Başkan, TBMM'de, sanayicinin enerji maliyetini düşürmesi için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde firmaların çatılarına güneş enerji sistemi uygulanması için özel bir teşvik sağlanması ile Serbest Bölgesi'nin genişletilmesi talebini TBMM gündemine taşıdı.