Romeo ve Juliet kapalı gişe

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AntalyaDevlet Opera ve Balesi (DOB), 'Romeo ve Juliet' balesini sanatseverlerle buluşturdu. Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği 'Romeo ve Juliet' balesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği eserin biletleri kısa sürede tükendi. Kapalı gişe oynayan eser, 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek. Eserde Juliet'i Laroslava Volkova, Romeo'yu ise Tolga Burçak canlandırdı. Müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisini ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın hazırladığı eserde orkestrayı Murat Cem Orhan yönetti.