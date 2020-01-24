Beklediği organ Kıbrıs’tan geldi

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KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta'da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki Nazmiye Kınay'a umut oldu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinin, Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile yaklaşık 5 gün önce getirdikleri karaciğer, Kınay'a nakledildi.Nakil yapılan Kınay'ın 5 gündür hastanede olduğu, gerekli tetkik ve tedavilerinin halen sağlıklı şekilde yürütüldüğü öğrenildi. SDÜ Hastanesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, "Karaciğer yağlanması sebebiyle nakil bekleyen bir hastamıza, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla takıldı" ifadelerini kullandı.