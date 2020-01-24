Burdur’a Salda’dan sonra ikinci Millet Bahçesi

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Burdur'daSalda Gölü kıyısının ardından ikinci bir Millet Bahçesi yapılıyor. Millet Bahçesi, Burdur şehir merkezinde Atatürk Mahallesi'nde yer alan Milli savunma Bakanlığı'na ait araziye yapılacak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile Burdur Milletvekili Bayram Özçelik konuyla ilgili Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile görüştü.Ziyaretle ilgili bilgi veren Volkan Mengi, "Görüşme sırasında Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile telefonda görüşerek tahsisin kaldırılması konusunda mutabakata vardılar. Millet Bahçesi, yeni Burdur Devlet Hastanesi ve şehit, gazi yakınları sosyal tesisi ile bölgenin vizyonunu değiştirecek" açıklamasında bulundu.