Sömestir Festivali rengarenk başladı

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Antalya'nınKepez ilçesinde' Antalya Sömestir Festivali', Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, ilçe muhtarları ve Kepezliler katıldı. Törende kızı Zeynep Hatice ile kürsüye çıkan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çocuklarımıza kapımızı ve gönlümüzü açtık. Festival sevgiyi, saygıyı büyüten, kalplerimiz arasındaki gönül köprülerini güçlendiren bir festival olsun" diye konuştu.Tütüncü, merkezin Kepezlilerin yanı sıra Antalya'nın tüm ilçelerinden ve Burdur, Isparta, Denizli gibi farklı illerden çocuklara da açık olduğunu söyledi. Festivalin kapıları ziyaretçilere aralandı. 26 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.