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Sömestir Festivali rengarenk başladı

Kepez’deki ‘’, ’nde kapılarını törenle açtı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Sömestir Festivali rengarenk başladı
Antalya'nın Kepez ilçesinde' Antalya Sömestir Festivali', Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, ilçe muhtarları ve Kepezliler katıldı. Törende kızı Zeynep Hatice ile kürsüye çıkan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çocuklarımıza kapımızı ve gönlümüzü açtık. Festival sevgiyi, saygıyı büyüten, kalplerimiz arasındaki gönül köprülerini güçlendiren bir festival olsun" diye konuştu.

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Tütüncü, merkezin Kepezlilerin yanı sıra Antalya'nın tüm ilçelerinden ve Burdur, Isparta, Denizli gibi farklı illerden çocuklara da açık olduğunu söyledi. Festivalin kapıları ziyaretçilere aralandı. 26 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.
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Sömestir Festivali rengarenk başladı
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