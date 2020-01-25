BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da eğlence mekanlarının kapanış saatleri erkene çekildi. Buna göre sabah saat 03.00 olan alkollü mekanlar saat 01.00'de kapanacak. Ayrıca kafelerin de kapanış saati 02.00'den 00.30'a çekildi. Isparta Belediye encümeninin kararına beğenildi. 30 dernek ve vakıf temsilcisi, El Ele Derneği'nde bir araya gelerek ortak açıklama yaptı ve alınan karara destek verdi. Açıklamada, 'eğlence de bir yere kadar' vurgusu yapıldı.Grup adına açıklama yapan Salih Arslan, kararın yerinde ve doğru olduğunu vurguladı. Bu tip mekanların şehir dışına taşınmasının daha uygun olduğunu kaydeden Arslan, "Kötülüklerin anahtarı olan alkol ve uyuşturucudan uzak bir toplum inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz" dedi.