Havaya ateş açıp kurtuldu

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Isparta'dakız kaçırma yüzünden husumetli olduğu iddia edilen grup tarafından takip edilen uzman çavuş C.Y., otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Kazanın ardından aracından çıkan C.Y., kendisini takip eden grubu dağıtmak için beylik tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Olay, Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyanlar durumu polise haber verdi. Husumetli olduğu kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen C.Y., polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılarak, doktor raporunun ardından gözaltına alındı.C.Y.'yi takip edip darbeden grubu polis merkezine götürdü. C.Y.'nin kaçırdığı öne sürülen kızın da araçta olduğu, onun da ifadesi için merkeze götürüldüğü kaydedildi. Kızın, 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.