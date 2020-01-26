Alanya rüzgarı

ÇAVUŞOĞLU

Türkiye Kupası dahil son bir hafta içinde 3'üncü kez karşılaştığı Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Aytemiz Alyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yükselişini sürdürdü.27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti. 34. dakikada Aytemiz Alanyaspor beklediği gole kavuştu.51. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.67. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'nın sağından ağlara gitti: 1-187. dakikada sağ taraftan Quaresma'nınson çizgiye inerek içeri yaptığıortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ınvuruşunda meşin yuvarlak uzakdireğin dibinden auta gitti.Maç,turuncu-yeşillilerin 2-1 galibiyeti ilesona erdi. Alanyaspor üstDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u İstanbul'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, takımla birlikte akşam yemeği yiyerek, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet ederek başarılar diledi.