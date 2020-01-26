Alanya rüzgarı

Türkiye Kupası dahil son bir hafta içinde 3'üncü kez karşılaştığı Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Aytemiz Alyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yükselişini sürdürdü. Müsabakadan önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
27. dakikada Ndongala'nın ceza yayının gerisinde yerden yaptığı vuruşta, kaleci Marafona soluna uzanarak topu kontrol etti. 34. dakikada Aytemiz Alanyaspor beklediği gole kavuştu. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'in kafayla indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Cisse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
51. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı. 64. dakikada Wellinton'ın Sarlija'ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
67. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'nın sağından ağlara gitti: 1-1
SALİH GELİŞİNE ÇAKTI
73. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker arkaya aşırdı. Arka direkte Salih'in yerden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
87. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın
son çizgiye inerek içeri yaptığı
ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın
vuruşunda meşin yuvarlak uzak
direğin dibinden auta gitti. 90+3'te rakibinin ayağına basan Kasımpaşalı Hajradinovic direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maç,
turuncu-yeşillilerin 2-1 galibiyeti ile
sona erdi. Alanyaspor üst
ÇAVUŞOĞLU MORAL VERDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'u İstanbul'da kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, takımla birlikte akşam yemeği yiyerek, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet ederek başarılar diledi.