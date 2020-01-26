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Çeyiz mağazası yandı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Çeyiz mağazası yandı
Isparta'da çeyiz malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İş yerinin bodrum katında başladığı tahmin edilen yangın nedeniyle etrafı duman kaplarken, kumaştan yapılan eşyaların tutuşmuş olması da söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Olay, Pirimehmet Mahallesi'ndeki 1753.Sokak'ta Münevver B.T.'ye ait çeyiz malzemesi satışı yapılan 3 katlı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürülebildi. İş büyük maddi zarar meydana geldi.
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Çeyiz mağazası yandı
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