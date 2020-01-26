Dünya gençleri için burs sınavı açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKDENİZ YÖS)-2020 başvuruları başladı. Uluslararası öğrenci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği AKDENİZ YÖS-2020 sınavının başvuruları 4 Mayıs 2020'ye kadar online olarak yapılacak. Geçen yıl 5 bin 500 uluslararası öğrenci adayının girdiği sınavının bu yıl 6 Haziran 2020 tarihinde 30 ülke 54 merkezde yapılması planlanıyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, uluslararası öğrenci sayısının artmasına büyük katkı sağlayan burs sınavının her sene daha fazla merkezde yapılmasının üniversiteye olan ilgiden kaynaklandığını ifade etti.