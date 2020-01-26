Eğlenceye doydular

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Kepez Belediyesi'nin Sömestir Festivali, çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Tiyatrodan müzikale, turnuvadan atölye çalışmalarına, söyleşiden imza gününe kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde, çocuklar doyasıya eğlendi.Antalya Sömestir Festivali, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde minik ziyaretçilerini bugün saat 11.00'den 18.00'e kadar ağırlamaya devam edecek. İllüzyon gösterisi ve turnuvalar ile doyasıya eğlenen çocuklar, atölye çalışmalarıyla da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Buz pisti, survivor, planetaryum, kar küresi, langırt, balon park ile heyecanlı saatler geçiren çocuklar, aileleriyle de zaman geçirme fırsatı yakaladı.Renkli festivalde, çocuklar izlenme rekorları kıran Kral Şakir'in çizeri Varol Yaşaroğlu ile buluştu. Çocuklarla önce söyleşi etkinliğinde bir araya gelen Yaşaroğlu, minik hayranlarının Kral Şakir ile ilgili merak ettikleri sorularını cevapladı. Çocuklara birbirinden güzel etkinlikler armağan eden Antalya Sömestir Festivali'nde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü her gün çockularla bir araya geliyor. Tütüncü, festivale yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.