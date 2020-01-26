Filenin Akrepleri 3-0 galip

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı, ligin 15'inci haftasında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşı karşıya geldi. Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 15-25 kazanan Berlin Döner Antalyaspor, ikinci sette de rakibine şans vermedi ve 17-25'lik skorla 2-0 öne geçti. Son sette de 21-25'lik skorla gülen taraf Filenin Akrepleri oldu.Filenin Akrepleri 28 Ocak Salı günü Antalya Spor Salonu'nda Kahramanmaraş Elbistan takımını konuk edecek.