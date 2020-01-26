Motosikletliler dost eli uzattı

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'daRed Devils MC Motosiklet Kulübü üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerinde besleme yapıyor. Soğuk kış günlerinde sessiz canları unutmayan motosikletçilerin yaptığı davranış adeta içleri ısıttı. Daha önce 'Çocuklar üşümesin' etkinliği ile adından söz ettiren kulüp, bu kez sokak hayvanları için yaptığı besleme etkinliği ile öne çıktı. Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkanı Aynur Gül Asem de kulüp üyelerine destek verdiklerini söyledi.