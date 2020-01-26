Yataktan çıkamıyor

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Muğla'nın Fethiye ilçasindeki Karagedik Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki 2 çocuk babası Recep Aykurt, geçirdiği trafik kazasından sonra yatağa mahkum oldu. 8 yıldır evden dışarı çıkamayan Aykurt'un tek isteği yataktan kalkabilmek için bir lift cihazı alınması.Yatakta rahat hareket edemediği için vücudunda yaralan oluşan Recep Aykurt, hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. İhtiyaçlarını gidermek için eşi Sevim ile annesi Habibe Aykurt'un kaldırmaya çalıştığı söyleyen genç adam, "Ama olmuyor. Doktorlar zamanla iyileşebilirsin diyorlar. Fizik tedaviye de yaradan dolayı tedavim yapılamıyor. Yataktan kalkıp biraz hava almak için lifte ihtiyacım var. Hayırseverlerden ve yetkililerden bu cihazı temin etmelerini bekliyorum" dedi.Aykurt'u ziyaret eden Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karagedik Mahallesi Muhtarı Niyazi Canözü, "Komşumuzun durumu çok kötü. Bu konu ile ilgili büyüklerimizden özellikle Sakatlar Derneği'nden bu cihazı talep ettim. Sağlanabilirse çok rahatlayacak. Destek bekliyoruz" diye konuştu.