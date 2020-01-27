18 bin öğrenciye tüp geçit

ANTALYA'DA raylı sistem çalışması nedeni ile kentin ilk, 60 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun üstgeçidi olan Meltem üst geçidi yıkılmaya hazırlanıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde 1998 ile 2000 yıları arasında değişik tarihlerde 3 akademisyenin karşıdan karşıya geçmek isterken kazalara kurban gitmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafında 2001 yılında yaptırılan demir bağlamalı üst geçit yerine tüp geçit yapılacak.Akdeniz Üniversitesi'nin Meltem girişinde günde ortalama 18 bin öğrencinin kullandığı üst geçit yerine, geçici olarak tüp geçit yapıldı. Tüp geçidin olduğu noktaya trafik lambası kondu. Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler ve görevliler yeşil butona basarak trafiği durdurup yolun karşıdan karşıya geçecek. UKOME yetkilileri üniversiteye geçişte sıkıntı yaşanmaması için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.Görevliler önümüzdeki aylarda Meltem noktasında tramvay durağına proje kapsamında normal üst geçit yapılacağını söyledi. Bu üst geçit yapılıncaya kadar her gün 18 bin öğrencinin üniversiteye düzenli gidip gelmesi için tüp geçidin şart olduğunu söylediler. Kaza ve benzeri durumların yaşanmaması içinde gerekli önlemlerin alındığını, karşılıklı trafik ışıkları koyulduğu açıklandı.

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