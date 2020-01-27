Burdur’da hedef hediyelik eşya

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA turizm patlaması şehri harekete geçirdi. Başta Salda Gölü olmak üzere İnsuyu Mağarası, Sagalassos, Kibyra gibi ziyaret alanlarında turist sayısı yüzde 200'e varan oranda arttı. BU büyük artış önemli bir açığı da ortaya çıkarttı. Sadece Salda Gölü'nü ziyaret eden kişi sayısı 1.5 milyona ulaşırken, şehirde hediyelik eşya alanında eksiklik kendini hissettirdi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, hediyelik eşya konusunda büyük bir açık olduğunu gördüklerini, bunun için şehir merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde hediyelik eşya üretimine yönelik hareket başlattıklarını kaydetti. Halk Eğitim Merkezleri'ndeki kursiyerlerin ürettiği Burdur'a özgü hediyelik eşyaların yer aldığı serginin açılışına katılan Şıldak, Burdur'da hediyelik eşya konusunda önemli bir pazarın oluştuğunu ve bunun çok sayıda kişiye iş kapısı imkanı sağladığını sözlerine ekledi.