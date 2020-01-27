Emniyetin ilk misafirleri

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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ın ilk misafirleri 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şehit annesi Meltem Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Ulucan, " Şehit aileleri ile gazilerimizin sorunları olduğunda çözümü noktasında her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Hiç merak etmeyin, evlatlarınızın göklerden indirmediği bu ay yıldızlı bayrağı bizlerde teşkilat olarak canımız pahasına koruyacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu. Oğlu Muhammet Oğuz Kılınç 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Meltem Kılınç, "İl Emniyet Müdürümüz Murat Ulucan'ın Antalya'ya atandığı ilk günden bu tarafa şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik ilgi ve alakaları sebebiyle teşekkür ediyoruz" dedi. Müdür Ulucan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan dernek üyeleri, Türkiye'nin her bölgesinden özellikle Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ve Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezar toplarının bulunduğu küçük minyatürdeki karışım toprağı hediye etti.