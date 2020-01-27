Genç Melekler şampiyon oldu

ANTALYA Muratpaşa Belediyespor'da sezonun ilk kupası genç takımdan geldi. Paşanın genç melekleri, Sivas'ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nı birinci tamamladı. 21 takımın katıldığı şampiyonada Paşanın genç melekleri, Bursa, Trabzon, Kastamonu ve Muğla temsilcilerinin yer aldığı gruptan namağlup çıktı.
ÇEYREK finalde Antalya Gazi'yi, yarı finalde Kastamonu Araç Belediyespor'ı geçen genç sporcular, finalde Sivas Belediyespor'ı 33-32 yenerek kupayı Antalya'ya getirmeyi başardı. Diğer taraftan, Muratpaşa Belediyespor'un 2 yıl önce başlattığı 'Minik Melekler Hentbol Projesi' kapsamında tamamı Muratpaşa Belediyesporlu sporculardan kurulu Merkez Ortaokulu da namağlup Antalya şampiyonu oldu.