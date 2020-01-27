Mucizenin adı beyin pili oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2014 yılında evde düşüp boynundan darbe alan Sultan Topkara (30) için adeta duran yaşam 6 yıl sonra yeniden başladı. Kaza sonrası distoni hastası olan, önce boynunu, sonra da bacaklarını kullanamaz hale gelen genç kız, eve hapsoldu. Sultan Topkara, yıllarca sayısız doktorun kapısını çaldı. Birçok tedavi yöntemi denedi. Ancak hastalığına çare bulamadı.Bu durum, Sultan Topkara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar'ın kapısını çalınca değişti. Sultan'ı tedavisine başlayan Uçar, Sultan Topkara 17 Ekim 2018 günü beyin pili ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından hızla iyileşme sürecine giren Topkara, her geçen gün iyileşmeye başladı. Evden çıkamayan Sultan eski sağlığına yeniden kavuştu.2 yıl süren iyileşme süreci sonunda artık hayatında yeni sayfa açan sultan Sultan Topkara, "Ben adeta yeniden doğdum. Rahatsızlığım nedeniyle yarım kalan üniversite hayatımı tamamlayacağım. İş hayatım kaldığı yerden devam edecek" dedi. Sağlığına yeniden kavuşan Sultan Topkara, kendisi gibi olan hastalara da sosyal medyadan destek veriyor. Beyin pili ile ilgili merak edilenleri anlatan Topkara, "Bu ameliyat çok korkulacak bir şey değil. Benim beyin pilim 6 yıl sonra 10 dakikalık bir operasyonla değişecek" diye konuştu.Prof. Dr. Tanju Uçar, distoninin, beynin bazı bölgelerindeki yapısal elektriksel ile kimyasal bozukluklardan ortaya çıkan ve kişinin kontrol edemediği istem dışı hareketlere neden olan bir rahatsızlık olduğunu anlattı. En uygun tedavinin beyin pili olduğunu anlatan Uçar, "Zor ve ileri teknoloji gerektiren bir ameliyat. Akdeniz Üniversitesi bu alanda merkez haline geldi. Sultan Topkara'nın operasyonunu 10 kişilik ekiple uyutmadan 10 saatte yaptık. Hastamızın eski sağlığına yeniden kavuştu" ifadelerini kullandı.

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