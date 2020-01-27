Yeni okullar geliyor

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde ihtiyaç duyulan yeni eğitim yatırımlarının planlanması amacıyla bir toplantı yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan katıldı.Toplantıda Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile 68 mahallenin muhtarı bölgelerindeki eğitim ihtiyaçlarını anlattı. Mahallelerin okul ihtiyaçlarının değerlendirildiği toplantıda, eğitim talepleri dinlendi ve cevaplandırıldı. Başkan Tütüncü, en çok okul arazisi üreten, bu arazilerin hukuki sorunlarını çözen bir belediye olduklarını vurguladı.Tütüncü, "Şuan okul yapımına başlanılabilecek 23-30 tane üretilmiş arazimiz var. 25-30 okul da mahallerimizin çok acil beklentisi olan okul ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu. Kaymakam Özgödek ise "Son 10 yılda ilçemize 100'e yakın okul kazandırıldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de yaklaşık 50 okulun daha kazandırılması gerekiyor" dedi. Milletvekili Uslu ise "Cumhuriyet tarihinden 2003'e kadar yapılan derslik, son 17 yılda inşa edilmiş. 2003-2019 yılları arasında bin 552 derslik yapıldı. Ama hala ilçede dersliğe ihtiyaç var" dedi.DAHA sonra Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Konya Temsilciliğinin lise öğrencileri için koordine ettiği Duacı Gençlik Kampı'nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Tütüncü, gençlerin bu ülkenin istikbali olduğunu belirterek eğitime yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

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