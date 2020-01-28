Alanya belgesellere konu oldu

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DÜNYACA ünlü belgesel kanalı Discovery Channel'a bağlı 'TVN Style' ve 'Travel Channel' yapımcıları Alanya Turizm Tanıtma Vakfı katkılarıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde çekim yaptı. Alanya tanıtım çalışmaları kapsamında 2 farklı belgesel çekimi yapıldı. Bu yapımlar 38 milyon nüfuslu Polonya'nın popüler TV kanallarında yayınlanacak. Bu kanallar dünyaca ünlü Discovery yapım şirketine bağlı olarak Polonya'da faaliyetlerini sürdürüyor.Belgeseller için ilk adım, geçen yıl Varşova'da düzenlenen uluslararası turizm fuarı 'TT Warsaw'da atılmıştı. Fuarda görüşülen yapımcılar TV program çekimi için Alanya'ya geldi. 'Ben Polonyalıyım' ve 'Dünya düğünleri' temalı belgesel programları kapsamında Alanya'da yaşayan bir Polonyalının hayat hikayesi ve Alanya'da evlenen bir çiftin düğün hazırlıkları, kına gecesi ve çiftin hayat hikayeleri anlatılacak.Polonya, Antalya ve Alanya'nın ana pazarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Polonlar, Yunanistan'dan sonra tatil için en çok Türkiye'yi tercih ediyor. 2018'de Polonya'dan gelen kişi sayısı 646 bin iken bu sayı 2019'da 900 bine yaklaşmıştı. 2020'de de artış sürecek.