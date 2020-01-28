Bir ayda 6’ncı kurban

Antalya'da 4 Ocak'ta yarış yapan iki motosikletlinin hayatını kaybettiği Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yeni açılan yol, bu kez de 20 yaşındaki Mehmet Çetin'e mezar oldu. Motosikletiyle arkadaşıyla birlikte tek teker olarak bilinen akrobatik hareketleri yaparken düşen Mehmet Çetin, hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı ise hafif yaralandı.Acılı baba Adem Çetin yaşananlara isyan etti. Çetin, kazanın yaşandığı yerde son 1 ay içerisinde başka ölümlü trafik kazalarının da yaşandığını hatırlatarak, "Bugüne kadar bu yolda 6 kişi öldü. Hepsi de 20'li yaşlarda. Oğlum motorla tek teker yaparken düşmüş. 20 yaşında bir delikanlı gitti. Bu yol artık pist olarak kullanılıyor. Lütfen önlem alınsın. Kaza olan yerde tek teker ve yarışlarına izin vermesinler. Gerekirse burayı kapatsınlar" diye konuştu.Mehmet Çetin'in, babasının motosikleti kilitli olunca, arkadaşının motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi. Kendisinin de bir motosikletçi olduğunu vurgulayan baba Adem Çetin, "Gençlere sesleniyorum. Ben de bir motosikletçiyim ama gençlerden motosikletleri bırakmalarını istiyorum. Oğlum gitti içim yanıyor. Ben motosikletimi artık evde durdurmam. Ben oğlumu kaybettim diğer gençlerin acısı bir daha yaşanmasın. Başka babalar ağlamasın" diye konuştu.Kaza sırasında oğlunun kafasında kask olduğunu da anlatan Çetin, 'kaliteli kask' uyarısı yaptı. Çetin, "Oğlumun taktığı kask kaliteli değildi. Kazada ikiye bölündü. Kaliteli bir kask takıyor olsaydı belki şimdi yaşıyor oluyordu" dedi. Mehmet Çetin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine götürüldü.Yaklaşık aynı noktada 4 Ocak'ta yaşanan ve lise son sınıf öğrencisi Alihan Dilek (18) ile askere gidecek olan Serdar Kilit'in (20) hayatını kaybettiği kaza sonrası Antalya Valisi Münir Karaloğlu tehlikeli hareketler konusunda uyarmıştı. Vali Karaloğlu'nun paylaşımın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırmıştı. Özellikle kask takmayan yüzlerce sürücüye ceza yazılmıştı. Kaskı olmayan sürücülerin trafiğe çıkışına da izin verilmemişti.

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