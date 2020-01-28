Canlar daha önemli

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maç sonra galibiyet gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tuna,şeklinde konuştu.Tuna,diye konuştu.Öte yandan Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi. Denizli deplasmanında 44'üncü dakikada Sackey ile çıktığı hava topunda kafasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Makedon oyuncu, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Elmacık kemiğinde kırık tespit edilen ancak operasyona gerek görülmeyen Jahoviç'in travma riskine karşı 2 gün hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı. Jahovic'in yaklaşık 4 hafta da sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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