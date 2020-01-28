Canlar daha önemli

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maç sonra galibiyet gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tuna, "Futbol bu. Kazanıp, kaybediyoruz. Bugün olanlar, maalesef Türkiye'deki anlayış bu. Kazanırken iyi, kaybederken kötü. 11 maçtır kazanamazsanız, açıkçası hem öz güven adına hem de bütünlük adına, saha bütünlüğü adına zorlanırsınız. Bu gün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısı ile girmek özellikle hem transferlerimiz hem sahada ki bütünlüğümüz çok önemliydi. Bu bütünlüğü gördüğümüz için mutluyuz"
şeklinde konuştu.
"BU ÇARKIN İÇİNDEYİZ"
Tuna, "Tabi futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz, bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli. Maalesef iyi yönleri ile kötü yönleri ile bu çarkın içinde böyle mücadele ediyoruz. Biz de bu mücadeleyi aslında lig sonuna bu maçla taşıdığımız için ve iyi bir Antalyaspor'un örneklerini verdiğimiz için teselli bulduk"
diye konuştu.
JAHOVİC'TEN KÖTÜ HABER: 4 HAFTA YOK!
Öte yandan Antalyaspor'un Denizlispor maçında hava mücadelesinde rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi. Denizli deplasmanında 44'üncü dakikada Sackey ile çıktığı hava topunda kafasına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Makedon oyuncu, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Elmacık kemiğinde kırık tespit edilen ancak operasyona gerek görülmeyen Jahoviç'in travma riskine karşı 2 gün hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı. Jahovic'in yaklaşık 4 hafta da sahalardan uzak kalması bekleniyor.