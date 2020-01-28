Konyaspor hazırlığı başladı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR'UN renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı beyazlılar bu hafta evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları iki gruba ayırdı. Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.