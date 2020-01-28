Lider kükredi

Antalya ve Burdur'da amatör liglerdeki heyecan fırtınası dinmiyor.Lider ve takipçilerinin maçlarında gol sağanağı yaşanıyor.Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kestelspor, rakibini 5- 1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatarak liderliğini sürdürdü.Konuk takımın tek golünü ise Mustafa kaydetti. Kestelspor Bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek, zirvedeki yerini korurken. Yatağanspor ise 24 puanda kaldı. Karşılaşmaya Alanyalılar büyük ilgi gösterdi. MAKÜ Spor ise ligde evindeki ilk galibiyetini aldı. İki kardeş kent takımlarının mücadele ettiği maç Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynandı. Maçın 3. dakikasında Isparta 32 Spor, İbrahim'in attığı golle 1-0 öne geçti. MAKÜ Spor bu gole 44'te Zeki ile karşılık verdi.Bu sonuçla MAKÜ Spor ligde evindeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 8'e çıkardı. Maç sonunda MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da soyunma odasına girerek, oyuncularını tebrik etti.Antalya Süper Amatör Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Finike Belediyespor kendi sahasında Muratpaşa Belediyespor'a 4-0 yenildi. Finike 100. Yıl Stadı'nda oynanan ve ilk yarı 0-0 sona eren maçta goller ikinci yarıda geldi.Bu sonuçla Muratpaşa Belediyespor puanını 26'ya çıkararak ligde dördüncü sıraya yükseldi. Finike Belediyespor ise 20 puanda kalarak 8. sırada yer aldı. Finike, ligin ikinci yarısında oynadığı üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

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