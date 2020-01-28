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OSB’nin şampiyonu

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
OSB’nin şampiyonu Doktor Tarsa Tarım
ANTALYA Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Doktor Tarsa Tarım ile Türk Ytong Sanayi AŞ arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Büyük heyecana sahne olan müsabakayı Doktor Tarsa Tarım kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Park Antalya Spor Tesislerinde 23 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan Türk Ytong Sanayi A.Ş. takımı, kupa ve madalyalarını Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen'den aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise Netlog Lojistik Hizmetleri A. Ş. ile Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Tic. AŞ takımları karşı karşıya geldi.

NETLOG 3. OLDU
Müsabakayı 5-3 kazanarak turnuva üçüncüsü olan Netlog takımına kupa ve madalyalarını, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi ve Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu verdi. Turnuvanın en centilmen takımı seçilen Kar- Yapı Tasarım Kartonpiyer'e plaketini Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir takdim etti.

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OSB’nin şampiyonu Doktor Tarsa Tarım
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