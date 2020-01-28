Siyah balonlu anma

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ANTALYA'DA geçen yıl 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada hayatını kaybeden aşçı yardımcısı Satılmış Fırat, ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve başka kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Fırat için Gazi Bulvarı'nda anma etkinliği düzenledi. Üzerinde Fırat'ın fotoğrafının yer aldığı pankart açan kalabalık, kazanın meydana geldiği noktaya çiçek bıraktı. Ardından da gökyüzüne siyah balonlar ile dilek fenerleri uçurdu.Abla Burcu Fırat Kınayman,"Kardeşim tam olarak burada katledildi. Alkollü, ehliyeti trafikten men edilmiş, aşırı hızlı bir trafik canavarı tam olarak burada kardeşime çarptı. Yetmezmiş gibi yine burada, inip arabasındaki hasarı kontrol etti. Elini kolunu sallaya sallaya gitti. Katil üç ay yattı. Benim kardeşimin kanı hala burada" dedi.Anne Sadı Gedik ise "Sarhoşun biri geldi oğlumu alıp götürdü. Katil elini kolunu sallayarak geziyor" dedi. Baba Mustafa Fırat ise tek isteklerinin adalet olduğunu belirtti.