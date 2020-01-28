Tarımsal üretime destek

Burdur Valiliği Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projeleri kapsamında yıl değerlendirmesi yaptı. 2019 yılında 5'nci ve 6'ncı çağrı başvuru döneminde 100 milyon liralık yatırım için başvurusu yapıldı. İlk etapta tüm incelemeleri biterek sözleşme imzalamaya hak kazanan 35 milyonluk yatırım için sözleşme imzalama sürecine girildi.Süt ve süt ürünleri ile kırmızı et başta olmak üzere 5 sektörü kapsayan yeni çağrı için başvuru ise 31 Ocak'ta sona erecek. Yatırımlar, sözleşme imzalanmasından sonra 12 ay içinde hayata geçecek. Özellikle, soğuk hava depoları ile süt ve et işleme tesislerinin de destek kapsamına alınmasının ilgiyi artırdığı öğrenildi.Burdur'da 2013 yılından itibaren Ulusal Fon ve Avrupa Birliği eş finansmanından oluşan hibe desteklerini üreticilerle buluşturan TKDK Burdur İl Koordinatörlüğü tarafından, 7 yıl içerisinde toplam yatırımı 207 milyon olan 376 proje ile sözleşme imzalandı. 376 projeye sağlanacak destek tutarı 116 milyon lira olurken, 87.7 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirildi. Bölgede destek başvurusunda ilk sırada hayvancılık geliyor.

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