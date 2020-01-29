En acı bekleyiş

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Isparta'da 2.5 yıl önce kaybolan Korhan Taştekin (33) ve Zehra Çaycı (23) arkalarında gözü yaşlı ailelerini bıraktı. Çifte cinayetten şüphelenen aileler hala umutla çocuklarının dönmesini bekliyor. Son olarak Taştekin'in Isparta'da bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğine ilişkin iddiaları olaya farklı bir boyut kazandırdı. Ancak görüntüleri izleyen anne Fatime Taştekin ve baba Orhan Taştekin, "Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok" dedi.10 Ağustos 2017'de yaşanan kaybolma olayının ardından polisin cinayet şüphesi ile ikilinin arkadaşı olan Besici Ali olarak bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında göz altına aldığını hatırlatan aile, "Duruşma 4 Şubat'ta görülecek. Bir hafta kala markette görüldü iddiaları komplo. 'Korhan, Zehra'yı öldürdü sonra da kayboldu' demeye getiriyorlar. Şüpheleri onun üzerine çekecekler. Besici Ali temize çıkacak. Oğlum yaşasa hiç mi aramaz, yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı" şeklinde konuştu.