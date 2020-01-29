En ‘gönülden’ yardım

Elazığ'a düzenlenen yardım seferberliğine Batı Akdeniz desteği sürüyor. Bir önemli destek de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan kampanyada 'Gönüllü Gençler'den geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası hayırseverler Alanya, Manavgat, Serik'in yanı sıra merkezde bulunan Özgecan Aslan, Muratpaşa, Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezleri'nin yolunu tuttu.Battaniye, bakliyat, mont, yorgan, ayakkabı gibi birçok yardım malzemesini markete giderek sıfır alan vatandaşlar, yardım malzemelerini gönüllü gençlere teslim etti. 6 gençlik merkezinde biriktirilen yardımlar, AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek, bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, merkezi ziyaret ederek toplanan yardımlarla ilgilenen gönüllü gençleri tebrik etti. Topoğlu, gençlerin deprem zedeler için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı kutladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimi üzerine, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çağrısıyla Oda üyeleri, bölge oda ve borsaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla toplanan 2 TIR dolusu yardım malzemesi Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gönderildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, bölgede bulunan Alanya, Manavgat, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odaları, Antalya ve Kumluca Ticaret Borsaları başta olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların yaşanan deprem felaketi sonrasında her zaman olduğu gibi örnek bir birliktelik sergilediğini vurguladı.Deprem sonrası Alanya Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasında 3 gün boyunca toplanan yardım paketleri de yapılan dua törenin ardından 2 TIR ile Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Dua törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katıldı. Kaymakam Harputlu, Alanya'nın Türkiye'nin en hayırsever köşelerinden birisi olduğunu söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Antalyalıların yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla Elazığ'a gitti. Depremde yıkılan binaların olduğu bölgeye gelen Başkan Tütüncü, yıkılan ve hasar gören binaları inceledi. Muratpaşa Belediyesi'nin gönderdiği 5 kamyon dolusu gıda ve giyim eşyası da Malatya'nın Pütürge ilçesine ve Elazığ'a bağlı köylerde dağıtıldı. Tüm yardımlar tutanakla köy muhtarlarına teslim edildi. Korkuteli ilçesinde de AK Parti ilçe teşkilatı tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardımlar, kamyona yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.Isparta Belediyesi'nin kampanyası ile toplanan kuru gıda, ısıtıcı, kıyafet ve battaniye gibi malzemeler, bölgeye gönderildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "90 yaşındaki bir amcamızın battaniye getirdiğini, 8 yaşındaki bir çocuğun zarfa koyduğu harçlığını getirdiğini gördük. Kamyoncular sevkiyata gönüllü katıldı. Buradaki birlik beraberlik dayanışma başka hiçbir toplumda yok" dedi. Fethiye'de belediyenin organize ettiği yardım kampanyası ile 4 kamyon malzeme toplandı. Kampanyaya ilçe sakinlerinin yanında, yerleşik yabancılarda ilgi gösterdi. Oteller de yeni sezon için aldıkları ihtiyaç fazlası nevresimleri bölgeye gönderdi.Furkan YAZICI/ ANTALYA Adem DURMAZ / KORKUTELİ Mehmet AL / ALANYA Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE

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