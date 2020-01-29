Festivale görkemli final

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi, düzenlediği Antalya Sömestir Festivali ile çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili armağan etti. Gösteriler, turnuvalar, atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlikle ziyaretçilerine kapılarını aralayan festival son gününde de ünlü konukları ağırladı. Sosyal medya fenomeni Prenses Elif söyleşi ve imza günü ile hayranlarıyla bir araya geldi.Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı olan Prenses Elif, hayranlarının sorularını cevapladı, sonra da imza gününde sevenleriyle tekrar bir araya geldi. Standup gösterisi ve taklitleriyle izleyenlerini kendisine hayran bırakan komedyen Sefa Doğanay'da festivale büyük renk katan ünlüler arasında yer aldı. Doğanay, sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kızı Zeynep Hatice ve eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile birlikte çocukların sevincine ortak oldu.