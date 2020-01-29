Kurumlara ‘zayıf karne’

ANTALYA'DA 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Antalya'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, kurumların 2019 yılındaki yatırım faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı. İl genelinde 595 projenin 311'inin bittiğini belirten Karaloğlu, parasal gerçekleşme oranının yüzde 88 olduğunu söyledi.Karneleri zayıf olan kurum yöneticilerine bu durumun nedenlerini soran Karaloğlu'na belediye yöneticilerinin gerekçesi, yerel seçimler sonrası belediyeyi yeni devralmaları oldu. Karaloğlu'nun ortalamanın altında kalan kurum müdürlerini, 'karne zayıf, otur yavrum', 'sınıfın en tembelisin, çaktın sınıfta' ifadeleri gülüşmelere neden oldu. Vali Karaloğlu, 16 kurumun 90 üzerinde puan aldığını, 5 kurumun ise sınıfta kaldığını dile getirdi.Özellikle belediyelerin yatırım oranının yüzde 54'te kalmasıyla ortalamayı aşağı çektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Rakam iç açıcı değil" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin proje gerçekleşme oranının yüzde 44 olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, bunun nedeninin bazı projelerin durdurulması olup olmadığını, toplantıya katılan Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol'a sordu. Çevikol, "9,5 ay önce göreve geldik. 6 milyar liralık borçlu belediyede görev yapıyoruz. Bu yılı tasarruf ve tedbir yılı ilan ettik. Kentin ihtiyacı olan projeleri devam ettirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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