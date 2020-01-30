BİLGE sanatla anıldı

ANTALYA Uluslararası Kızkardeşler Derneği'nce (AUKD), genç yaşta yaşamdan kopan Bilge Sönmez'in anısını yaşatmak için 'Bilge Sönmez Sanat ve Edebiyat Günü' etkinliği düzenlendi. Dernek Başkanı Gülsevin Eren Güngör, Bilge Sönmez'in isminin geleneksel hale getirilecek 'Bilge Sönmez Sanat ve Edebiyat Günü' etkinliğinde yaşatılacağını belirtti. Güngör, "Sevgili Bilge, yaşamını yüreklerimizde sürdürüyor" dedi.Etkinlikte geliri üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılması amacıyla el sanatları stantları açıldı. Stantlarda el emeği, göz nuru el sanatları çalışmalarından oluşan çeşitli hediyelik, dekoratif eşyalar, ikinci el kıyafetler satışa sunuldu, hediye çekilişi yapıldı. Bilge Sönmez'in annesi emekli öğretmen Fatma Sönmez, biricik evladının adının yaşatılması çabaları karşısında duygulu anlar yaşadı. Sönmez, dernek üyelerine, etkinlikte el sanatları stantları açan sanatçı, kitaplarını imzalayan yazar-şair, yoğun ilgi gösteren dostlarına teşekkür etti.Anne Fatma Sönmez, tek evladı olan kızının ismini yaşatabilmek için 2014 yılında Cengiz Toytunç Anaokulu'nda 'Akıl Oyunları Atölyesi' kurmuş, 2016 yılında 'Bilge Sönmez'le Gelişiyorum' sloganıyla çocuklara 4 kitaptan oluşan 'Zekânın Dansı' adlı eğitim seti hazırlatmış, geçen aralık ayında da Bilge Sönmez'in ismi tiyatro sahnesine verilmişti.

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