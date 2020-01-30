Elif kaza kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde kontrolsüz kavşağında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Elif Sarı hayatını kaybetti. Kazanın ardından Sarı'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza önceki akşam saat 19.30 sularında Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere Kavşağı'nda meydana geldi. Avukat yanında çalışan Elif Sarı, Kemer merkeze gitmek için yolun karşısındaki durağa gitmek için hareket etti.Bu sırada A.C. yönetimindeki 07 AACE 30 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Elif Sarı kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Sarı hayatını kaybetti.Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından Elif Sarı'nın cansız bedeni Kemer Değirmendere Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa veridi. Abla Leyla Sarı, "Başka canlar yanmasın. Buraya trafik ışığı konsun. Bu kavşakta sürekli kazalar oluyor. Önlem alınsaydı kardeşim ölmeyecekti" şeklinde konuştu.