Hızlı trende sona doğru

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ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Antalya'ya yüksek hızlı tren müjdesini Eskişehir'den verdi. Eskişehir ile Antalya arasında yapılacak olan yeni demiryolu hattını 'dev proje' olarak nitelendiren Bakan Turhan, Eskişehir'in Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta/Burdur üzerinden Antalya'ya hızlı demiryolu ile bağlamak için proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Proje çalışmalarımızı yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.BAKAN Turhan, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından finansman sorununun çözülmesinden sonra projenin yatırım programına alınacağını açıkladı. Bakan Turhan, "Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur" şeklinde konuştu.