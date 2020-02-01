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Çadıra bile razı

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Çadıra bile razı
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40) yardım istedi. Aynı evde yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu anlatan Erbay, "500 lira kira ödüyorum. Hurdacılık yaptığım için ve 4 engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. Evim yıkılırsa kış ortasında sokakta kalırım" diye konuştu.

HURDACILIK YAPIYOR
Kumluca Belediyesi zabıta ekiplerinin 'boşalt' uyarısı sonrası belediyeye giderek, 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dediğini anlatan Şahin Erbay, "Belediye bana çadır bile veremeyeceklerini söyledi. Hurdacılıktan başka gelirim yok. 4 çocuğum da yüzde 40 zihinsel engelli. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.
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Çadıra bile razı
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