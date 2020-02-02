Aziz Sancar ölümsüzleşti

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi'nde heykeller kampüsü süsledi. Üniversitesinin Meltem ve Toros kapısı girişine yerleştirilen Nobel Ödüllü ünlü bilim adamı Aziz Sancar ve İbni Sina'nın heykelleri yerleştirildi. İki önemli bilim adamının heykelleri öğrenciler tarafından beğeni aldı. Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. İbni Sina ise 980-1037 yıllarında yaşamış ve tıp alanında yazdığı eserler ile yaptığı çalışmalarda bu alanda dünyaya öncü isim olmuştu.