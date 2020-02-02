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ölümsüzleşti

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Aziz Sancar ölümsüzleşti
Akdeniz Üniversitesi'nde heykeller kampüsü süsledi. Üniversitesinin Meltem ve Toros kapısı girişine yerleştirilen Nobel Ödüllü ünlü bilim adamı Aziz Sancar ve İbni Sina'nın heykelleri yerleştirildi. İki önemli bilim adamının heykelleri öğrenciler tarafından beğeni aldı. Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. İbni Sina ise 980-1037 yıllarında yaşamış ve tıp alanında yazdığı eserler ile yaptığı çalışmalarda bu alanda dünyaya öncü isim olmuştu.
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Aziz Sancar ölümsüzleşti
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