İhale iptali durduruldu

Antalya'da Konyaaltı sahili savaşında son noktayı Türk adaleti koydu.CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yıllık 15 milyon lira zarar ettiklerini gerekçe gösterip işletme ihalesini iptal ettiği Konyaltı Sahili Projesi hakkında Antalya 2. İdare Mahkemesi 'Yürütmeyi Durdurma' kararı verdi.Başkan Böcek ve 3 encümen üyesinin 'haytayız' gerekçesi ile katılmadığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 20 Ocak 2020'de tek taraflı olarak iptal edilmişti. Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan iptal karı üzerine, Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı (ALSE) ise konuyu mahkemeye taşımıştı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, Alkoçlar'ın yaptığı başvuru üzerine yaptığı inceleme sonunda 31 Ocak 2020'de iptal kararı için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.Mahkemenin verdiği karardan sonra ilk açıklama Alkoçlar ve ALSE Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar'dan geldi. Dün olduğu gibi bugünde en doğru kararı Türk adaletinin verdiğini söyleyen Alkoçlar, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan kira sözleşmesi ihale şartnamesine uygun yapılmış olup 20 firmanın yeterlilik aldı. ALSE ortak girişimi olarak ihaleyi kazanmıştır. Ayrıca ihale de 2 yıl önce kesinleşmiştir" dedi.Ender Alkoçlar, "Mahkeme, Türkiye'nin 70 yıllık turizm markası Alkoçlar'ın Sahil Antalya'yla ilgili yaptığı başvuruyu haklı bulmuştur. Bizim hiçbir zaman kişilerle ve devletin kurumlarıyla kavgamız olmamıştır, olamaz. 70 yıllık bir şirket olarak hukukun üstünlüğüne her zaman inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Alkoçlar ve ALSE olarak işimizin başındayız. Sahil Antalya'da Türkiye'nin önemli markalarıyla olmaya devam edeceğiz. Kimse ve hiç bir kurumla bu süreçte polemiğe girmedik girmeyeceğiz. Türkiye'nin en eski ve köklü Turizm markası olarak biz haklılığımızı yüce Türk yargısına anlattık. Herkes de hukukun verdiği karara, hukukun üstünlüğüne saygı duymalıdır. Türkiye'ye mal olmuş bu büyük proje kimsenin değil Antalya halkınındır" şeklinde konuştu.Akdeniz'in Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in ses kaydını ortaya çıkarması ile tartışmaya CHP'li eski Belediye Meclis Üyeleri dahil olmuştu. Dönemin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın 100. Yıl Stat İhalesi'ni iptal etmesi ile belediye, tazminat davası sonrası firmaya 4 milyon 622 bin 751 lira ile bu miktarın yüzde 40 tutarındaki icra inkar tazminatını ödemek durumunda kalmıştı. Danıştay, bu tazminatı dönemin meclis üyelerinin ödemisi kararını vermişti. Tazminata mahkum olan CHP'li üyeler Reşat Oktay ve Recep Tokgöz, Muhittin Böcek'in Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi iptalini eleştirip doğru bulmadıklarını söylemişti.BÖCEK'IN talimatı ile Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer, sahildeki kiracılarla toplantı yapmış ve, "Buranın işletmesini çok önemsiyorum. Öncelikle zaman içinde belediye olarak oradaki hakimiyeti kontrolümüz altına alalım. Başkanımız henüz bir karar vermemiş olmakla beraber, geçiş dönemini atlattıktan sonra aklındaki bir sistem var.…. İnandığımız ve bizim kontrolümüzdeki bir işletmeciye kiraya verelim" demişti. Mahkemenin kararı ile bu oyunda bozulmuş oldu.

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