İşte bizim çocuklar

Antalya'da devlet koruması altında olan çocukların 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında aldıkları karneler yüzleri güldürdü. Sevgi Evleri'nde kalanların yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocukların başarıları da dikkat çekti. Takdir, teşekkür ve onu belgesi alan başarılı çocuklara ödülleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan tarafından verildi.Antalya'da maddi durumu yetersiz olan ailelere çocukların eğitimi için 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti' sağlanıyor. İl genelinde 3 bin 650 çocuğa destek sağlanırken, en düşük 600, en yüksek ise 900 lira aylık destekle çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Bu kapsamda destek verilen 150 çocuk takdir, teşekkür ve onur belgesi alarak yüzleri güldürdü. Sevgi Evi çatısı altında Çocuk Evleri Sitesi, Koruyucu Aile, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi gibi yerlerde kalan 190 çocuk belge, 102 çocuk takdir, 84 çocuk teşekkür, ve 3 çocuk ise onur belgesi aldı.Devlet koruması altında olan çocukların başarısına dikkat çeken İl Müdürü Çalışkan, "Devletimizin kendilerine sunduğu imkân ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıran çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde elimizden geldiğince onlara her türlü imkân ve desteği sunmaya ve başarılarının devamını sağlamaya özen göstereceğiz" dedi.

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