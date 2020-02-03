Dünyayı kucaklıyor

Antalya'da4 yıl önce geldiği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nd çift kolu olmadığı için evraklara ayak baş parmağını basan Yusuf Oğuz Şimşek, 26 Kasım'daki nakil sonrası bu kez çift kolları ile geldiği merkezde yetkililerle tokalaşıp teşekkür etti. Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal'e teşekkür eden Şimşek, "Yaklaşık 4 yıl sabır ve umutla bekledim. Bugün iki kolumla hayata daha farklı sarılıyorum" dedi. Bağış çağrısı da yapan Şimşek, "Organ bağışı hayat kurtarıyor" dedi.Nilgün Bilal de en büyük sıkıntılarının yeterli organ bağışının olmaması olduğunu söyledi. Bilal, "Organ bekleyen 26 bin hastamız var. Böbrek, karaciğer, kalp gibi organların bağışına oranla kompozit doku bağışı daha zor bir bağış. İnsanlar organ bağışı yapmakta zorlanıyorlar. Şu an kompozit doku bekleme listemizde aktif ve uygun olarak 42 çift kol nakli, 4 yüz nakli olmayı bekleyen adayımız var" dedi. Bilal, Yusuf Oğuz'un naklinden sonra başvurularda artış olduğunu sözlerine ekledi. 5 yıl önce elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden Şemşek, 26 Kasım 2019'da Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın katıldığı ameliyat ile kollarına kavuşmuştu.

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