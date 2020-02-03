Şelale risk altında

Antalya'da Düden Çayı'nın geçtiği Altınova ile Cırnık Köprüsü arasında kalan bölümde yaşanan kirlilik adeta S.O.S veriyor. Doğa cenneti Düden Şelalesi ile denize dökülen çayın kenarına dökülen çöpler, naylon ve plastik atıklar, çay üzerinden denize gidiyor. Bölgede yaşanan kirliliğin en büyük nedenlerinden biri de çay kıyısına kurulan 'geri dönüşüm tesisi.'Vatandaşlar özellikle son bir yıldır bölgede kirliliğin arttığını vurguladı. Bölge halkı çayda koku probleminin de başladığını belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, bir dönem çok sayıda balığa ev sahipliği yapan derenin artık kirlilik nedeniyle adeta ölü bir su haline geldiğini vurguladı. Kanalda biriken çöpler görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra koku ve sineklerin çoğalmasına da sebep oluyor.Kepez ilçesi Altınova Mahallesi içinde yer alan kirlilik, Düden Şelalesi'ni de tehdit ediyor. Çay ve kanal üzerinden şelaleye doğru sürüklenen çöpler, önlem alınmazsa şelalede birikmi riski taşıyor. Bölge halkı, "Çaya atılan pislik sıradan bir çöp değil. Geri dönüşüm tesislerinin atıkları hızla kanalı kirletiyor. Çay bataklığa dönüşme yolunda" diyerek tepkilerini dile getirdiler.DSİ çöplerin denize ulaşmasını önlemek için kanala ızgara da yerleştirdi. Çöplerin büyük bölümü kanalın içine konulan ızgaranın üstüne takılıp kalıyor. Bazen ızgaranın dolması nedeniyle taşmalar da yaşanırken, toplanmış çöpler bu dönemlerde akıntı ile ızgaranın üzerinden geçip denize ulaşıyor. Kanalda belli dönemlerde DSİ temizlik yapıyor ancak temelden sorun çözülmediği için kirlilik devam ediyor.

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